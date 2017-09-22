Для иностранных студентов состоится квест "Как в Петербурге"

В субботу, 23 сентября, в полдень у памятника Медному всаднику стартует молодежный квест «Как в Петербурге». В нем примут участие иностранные студенты, проходящие обучение в петербургских вузах.

Десять команд будут получать задания, связанные с историей и культурой Петербурга на десяти разных станциях квеста. За каждый правильный ответ команда получает баллы и часть пазла с фотографией архитектурного объекта, которую необходимо будет собрать на финишной станции и обозначить наименование объекта. Его участники будут искать исторические объекты, которые напоминают достопримечательности в городах-побратимах всего мира.

Старт квеста будет дан на Сенатской площади, далее маршрут пройдет через Исаакиевскую площадь, Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, Марсово поле, Летний сад, Казанский собор, площадь Искусств, Манежную площадь, площадь Островского, площадь Восстания. Финиш квеста состоится также на Сенатской площади.

Во время квеста на Сенатской площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню городов-побратимов.