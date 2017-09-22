Петербуржцы отправились на работу на велосипеде (ФОТО)

В пятницу утром, 22 сентября, наиболее активные петербуржцы отправились на работу не на метро или автомобиле, а на велосипеде – Северная столица приняла участие во всероссийской акции.
Ее участники делятся фотоснимками заезда в социальных сетях.
Некоторые велосипедисты направились одной из трех «энергетических точек» у ресторанов Marketplace, которые расположены на Невском, 24, Невском, 92 и 7 линии В.О., 34/2. На них участники акции получали сувениры от партнеров акции.
На этом праздник не закончился – в полдень на трамвайном маршруте №3 в Петербурге выступят артисты театра "МимИГРАнты" и клоун Валерий Кефта. Их акция также приурочена к дню отказа от автомобилей.