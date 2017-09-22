Сезон гриппа в Петербурге начнется в декабре

В Северной столице сезон гриппа начнется уже в декабре. Медики поясняют, что речь идет сразу о нескольких вирусах: так называемый свиной грипп, штамм H3N2 и вирусы B, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В настоящий момент эксперты начали разработку вакцины нового поколения. Работу НИИ гриппа ведет вместе с коллегами из Европы -Австрии и Великобритании.

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Где и когда можно сделать прививку от гриппа в Петербурге

Медики советуют не наедятся на лучшее, а сделать прививки, так как действенных препаратов не так много.

Сейчас в Петербурге прививки сделали уже 15% горожан.