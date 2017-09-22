В Петербурге 22 сентября прольется дождь

В пятницу, 22 сентября, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

В первой половине дня возможен небольшой, а местами и умеренный дождь. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться