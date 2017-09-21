В Петербурге дешевеют греча, водка и презервативы

В магазинах Северной столицы за последние две недели замечено снижение цен на гречневую крупу, водку и презервативы. Такие выводы можно сделать из данных "Индекса холостяка", который совместно проводят АБН и "Эхо Москвы" в Петербурге.

Водка подешевела на 24,5 рубля до 301 рубля за 0,5 литра, презервативы подешевели на 15 рублей до 121,26 рубля. Средняя стоимость гречи потеряла 13,55 рубля и опустилась до 71,33 рубля.

Сильнее всего увеличилась цена пельменей - после недельных скидок нескольких сетевых магазинов их цена вернулась к норме- 406,48 рубля с ростом на 35 рублей за килограмм.