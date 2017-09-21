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Картина дня: Путин в "Яндексе" и Медведев в Петербурге

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© Фото: garsol.ru

Темы дня

Как крупнейшая компания в России готовилась к визиту президента и чем обернулся для петербуржцев приезд Дмитрия Медведева.

Главной темой дня, по версии "Монитора" стал визит президента России Владимира Путина в компанию "Яндекс". Первыми из петербургских СМИ об этом написали "Фонтанка" (10:30), Закс.ру (10:55) и Пятый канал (13:50).

Визит президента сопровождали странные особенности, к примеру, запрет вставать с места. Кроме того, ради обеспечения безопасности убрали велопарковку, которой пользовались в «Яндексе». Еще вчера она стояла на своих местах, а утром парковать двухколесный транспорт стало негде. В «Яндексе» связали таинственную пропажу парковки с приездом Владимира Путина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Более того, администрация президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться на встречу с Путиным. Также в той части бизнес-центра, куда приехал Путин, ввели вход по паспортам.

Официально Путин приехал в офис компании, чтобы ознакомиться с «основными разработками и направлениями деятельности компании». В частности, президенту показали одну из новых разработок «Яндекса» - голосовой помощник «Алиса». Это аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с «Алисой» пока можно немногие темы - погоду, маршруты по городу. В программу «Алисы» заложены и ответы - шутки по аналогии с Siri. При этом диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

Еще одна популярная тема – ограничения движения в Северной столице, которые связывают с визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. К примеру, Дворцовый мост закрывали без предупреждения из-за яхты, которая вероятно разведывала акваторию Петербурга перед водной прогулкой Медведева и премьер-министра Финляндии.

О результатах их встречи известно немного – только то, что обсуждался на ней экспорт.

Самыми оперативными 21 сентября стали "Фонтанка", Пятый канал и "Деловой Петербург".

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