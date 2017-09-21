Жительница Ленобласти с ограниченными возможностями представит Россию на «Мисс Мира»

Жительница Ленобласти Алена Тяпкова примет участие в конкурсе «Miss Wheelchair World-2017» для девушек, передвигающихся на колясках. Он состоится 7 октября в Польше.

В конкурсе будут участвовать 24 финалистки из разных стран. Конкурсантка из России уже имеет титулы «1 вице-королева независимости-2016», «Мисс Доброта» и «Мисс Невская Краса-2017». Кроме того 23-летняя девушка является лицом благотворительного фонда «Ангел Надежды», который помогает детям и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фото: Собака.ru

«Конечно, жить, передвигаясь в инвалидном кресле, нелегко: человек в таком положении вынужден преодолевать множество разных препятствий ежедневно. Я стараюсь привлечь внимание администрации города к проблемам инфраструктуры и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями, и завоеванные титулы в этом хорошо помогают, дают в руки рупор», приводит ее слова Собака.ru.

До 2011 года Алена была абсолютно здоровой девушкой, но сломала позвоночник в ДТП. Несмотря на трудности, девушка стала тренироваться, пытаться встать на ноги, поступила в университет ИНЖЭКОН, а с 2016-го начала летать на параплане, плавать с аквалангом и принимать участие в российских и международных конкурсах красоты.