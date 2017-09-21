В Петербурге для Университета МЧС построят корпус православия

В Петербурге Государственная противопожарная служба МЧС России обзаведется новым учебным «православным» корпусом на улице Фучика, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

По своей форме здание будет напоминать часовню. Его возведут для создаваемой кафедры «Основы православной культуры», которая разместится на территории института профессиональной подготовки Университета МЧС в Московском районе.

Дата начала строительства еще не объявлена. При этом уже известно, что бюджетные деньги для этого привлекать не планируют: возвести новый корпус хотят за счет дохода от внебюджетной деятельности – например, от автошколы.

В будущем «Основы православной культуры» хотят соединить с кафедрой философии и назвать это структурное подразделение «Философия и религия». Лекции в университете будут читать, в том числе, действующие священнослужители.

Кафедру «Основы религиозной культуры» в вузе решили создать в рамках соглашения о сотрудничестве между МЧС России и Русской православной церковью. Оно было подписано в минувшем июле.