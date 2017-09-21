Дворцовый мост закрывали без предупреждения из-за яхты

В четверг, 21 сентября, в 16:00 движение по Дворцовому мосту неожиданно закрыли для проезда, сообщают очевидцы.

Закрытие моста совпало с прохождением под ним некой яхты. В ГИБДД позже заявили, что такая мера была предпринята «из-за правительственной делегации».

Ранее стало известно, что в Петербурге находятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля. На вечер у них запланированы водные прогулки. Вероятно, по этой причине сотрудники охраны проверяют водные маршруты Северной столицы.

В настоящий момент мост открыт и работает в обычном режиме.