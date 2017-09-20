В районе Мурино ограничат движение по КАД до середины октября

С четверга, 21 сентября, в районе Мурино до середины октября ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 21 сентября по 2 октября будет перекрыты полосы безопасности, первой и второй полос, а с 3 по 15 октября перекроют третью и четвертую полосы движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Ограничения связаны с ремонтом, генеральный подрядчик которого компания "ЕвроТрансСтрой". ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.