Суд арестовал руководителей Кадастровой палаты Ленобласти по делу о взятке в 56 млн рублей

Приморский суд Петербурга до 18 ноября заключил под стражу главу Кадастровой палаты Ленинградской области Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова.

Свою вину арестованные не признают.

По данным следствия, в 2016 году Михеев и его заместитель получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. За это чиновники помогли в постановке на кадастровый учет земельных участков предпринимателя в Ленобласти.

Михеев был задержан в понедельник, 18 сентября. С 2008 по 2012 год он занимал должность директора Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" — ВИСХАГИ. С марта 2013 года он стал директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленобласти.