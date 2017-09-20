  • 20 Сентябрь 2017
USD 21.09.2017 58.1290 +0.0297
USD ММВБ 15:17 57.83010  
EUR 21.09.2017 69.7664 +0.0879
EUR ММВБ 15:17 69.3910  
Нефть($) 20.09.2017 55.77 +0.63
Нефть(p) 20.09.2017 3241.85 +38.25

Лидер "Христианского государства" задержан за призывы посадить на кол режиссера Учителя

Автор:


© Фото: RT

Темы дня

Александр Калинин также может проходить по делу о поджогах автомобилей в Москве.

Полиция задержала троих подозреваемых, а также лидера движения "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Два подозреваемых в поджогах задержаны в столице, еще один в Липецкой области. По информации источника, в организации поджога подозревается уроженец Приднестровья. При этом процессуальный статус Калинина пока не определен.

Читайте также:

Владивостоку показали «Матильду»: первые впечатления

На минувшей неделе адвокат Константин Добрынин попросил ФСБ проверить высказывания Калинина на экстремизм. В заявлении на имя главы ФСБ Учитель указал, что лидер "Христианского государства" в интервью журналистам оправдывает радикальные меры против кинокартины "Матильда" и предлагает "посадить на кол" режиссера фильма.

Такие слова Калинин произнес в интервью "Медузе". В нем он также произнес, что, если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит". Калинин при этом заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма "Матильда".

Позже лидер движения "Православное государство" заявил, что СМИ "все переврали". По его словам, в интервью он просто рассказал о том, что было бы с режиссером, если бы тот жил во времена Ивана Грозного, и что лично смерти режиссеру Учителю не желает.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направив запросы в ФСБ и МВД.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram