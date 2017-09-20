Лидер "Христианского государства" задержан за призывы посадить на кол режиссера Учителя

Полиция задержала троих подозреваемых, а также лидера движения "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Два подозреваемых в поджогах задержаны в столице, еще один в Липецкой области. По информации источника, в организации поджога подозревается уроженец Приднестровья. При этом процессуальный статус Калинина пока не определен.

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На минувшей неделе адвокат Константин Добрынин попросил ФСБ проверить высказывания Калинина на экстремизм. В заявлении на имя главы ФСБ Учитель указал, что лидер "Христианского государства" в интервью журналистам оправдывает радикальные меры против кинокартины "Матильда" и предлагает "посадить на кол" режиссера фильма.

Такие слова Калинин произнес в интервью "Медузе". В нем он также произнес, что, если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит". Калинин при этом заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма "Матильда".

Позже лидер движения "Православное государство" заявил, что СМИ "все переврали". По его словам, в интервью он просто рассказал о том, что было бы с режиссером, если бы тот жил во времена Ивана Грозного, и что лично смерти режиссеру Учителю не желает.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направив запросы в ФСБ и МВД.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера.