Застройщики долгостроя ЖК "Ванино" объявлены в розыск

В среду, 20 сентября, в Петербурге , правоохранительные органы Выборгского района объявили в розыск руководителей фирмы "Тареал" – застройщика проблемного ЖК "Ванино".

В рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства объявили в розыск три гражданина Эстонии: Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка. По версии следствия, заключив договоры с гражданами, они обязались построить многоквартирные дома в Ломоносовском районе области, но в срок своей недвижимости клиенты не увидели. По информации полиция, средства были похищены, передает "Фонтанка".

Ранее стало известно, что обманутые дольщики пикетируют эстонское посольство в Петербурге, а бизнесмены общаются с ними через адвокатов, находясь у себя на родине.