"Коммерсант": Причиной ракетного удара на учениях в Ленобласти стал технический сбой

Самопроизвольный выпуск ракеты у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" во время учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленобласти вероятно произошел из-за технического сбоя в системе вооружения воздушного судна, сообщает издание Коммерсантъ, со ссылкой на военные источники

Точные причины должна будет установить созданная для этого комиссия. При этом уже сейчас известно, что пуск ракеты произошел сразу после включения пилотом главного выключателя вооружения, передает издание.

По сообщению ее источника, в субботу, 16 сентября, в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 вылетела с аэродрома Пушкин в Ленобласти для выполнения "зачетного полета пары на выполнение огневых задач". В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 метров и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух – земля", сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщалось ранее, во время учений вертолет дал залп по зрителям. "Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - рассказал источник 66.ru.

Позже Минобороны сообщило, что все это глупость. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили в ведомстве, добавив, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод.