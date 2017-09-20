Wikileaks: Петербургская компания помогает спецслужбам следить за россиянами

Петербургская компания "Петер-Сервис" поставляет российским спецслужбам данные об абонентах, полученные через установленные сотовыми операторами сервисы, сообщает WikiLeaks. По их информации, компания передает записи телефонных разговоров и сообщений.

Согласно документам с 2007 по 2015 год, фирма "Петер-Сервис" создает софт для телекоммуникационных фирм и может быть связана с российскими спецслужбами. Компания якобы ведет наблюдение за абонентами мобильных операторов и записывает их разговоры и сообщения. При этом уточняется, что сотрудничество с государством было добровольным и на взаимовыгодных условиях.

"Петер-Сервис" специализируется на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем.

По информации WikiLeaks, клиентами компании являются "Ростелеком", "Газпром телеком", МТС, "МегаФон", Yota, МТТ, "КиевCтар", Vodafone и другие.