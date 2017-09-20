Поезда из Москвы в Петербург идут с опозданием

Сразу несколько поездов дальнего следования, курсирующих на участке Москва – Петербург, отстают от графика, сообщают в Октябрьской железной дороге.

Время отставания варьируется от десяти минут до двух часов. Всему виной ночная остановка поезда из столицы - в 2:45 на перегоне Дорошиха – Лихославль по техническим причинам был остановлен шедший в Петербург поезд №20.

На работу "Сапсанов" сбой не повлиял. При этом есть вероятность изменений в расписании пригородных поездов на участках Москва – Тверь и Тверь – Бологое.