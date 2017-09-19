Картина дня: "Запад-2017" и судебный квартал

Главная тема дня, по версии Монитора, касается печальных сообщений с военных учений "Запад-2017". Первыми о них написали "Бумага" и "Фонтанка" (11:50),а также 47news (12:05).

Прошла информация, что вертолет дал залп по зрителям. "Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - рассказал источник 66.ru.

Позже Минобороны сообщило, что все это глупость. "Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили в ведомстве, добавив, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод.

По данным ЗВО, он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», - объяснили в пресс-службе.

Еще одна популярная тема дня - строительство судебного квартала в Петербурге отложили на неопределенный срок. Выделенные на проект средства, которые должны были быть освоены в 2017 году, перекинуты на 2020 год . Опрошенные "Коммерсантом" участники рынка говорят, что это минимальный жесткий срок, уложиться в который можно только при интенсивном строительстве без сбоев и внесения изменений в проект. На практике проекты недавних масштабных объектов в Петербурге - "Зенит-арены" и второй сцены Мариинского театра - менялись неоднократно и завершились в результате долгостроя лишь спустя более десяти лет.

Самыми оперативными 19 сентября стали "Фонтанка", "Бумага" и "Деловой Петербург".