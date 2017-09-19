Ладожский вокзал остался без бесплатных парковок

За парковку на Ладожском вокзале теперь придется платить в любом случае - возможность бесплатно припарковаться на 15 минут больше не действует, сообщает «Водитель Петербурга».

Читайте также:

«Жалуйся, куда хочешь!», или как победить хамство на вокзалах

По словам очевидцев, теперь на месте парковки появилось предупреждение о том, что возможности оставлять свою машину бесплатно больше нет. Отмечается, что предупреждение выглядит достаточно странно: крупными буквами написано «отсутствует» и мелкими – «возможность бесплатной парковки». В результате этого водители по привычке проезжают на парковку, привыкнув к бесплатным 15 минутам, не замечая предупреждения.

В справочной службе РЖД не смогли объяснить изменения на вокзале.

Ранее стало известно, что на автовокзале на Обводном канале запретили провожать пассажиров.