На проспекте Науки восстановили снесенную ради магазина детскую площадку

Накануне, 17 сентября, состоялось торжественное открытие детской площадки на проспекте Науки, на месте которой несколько лет назад коммерсанты планировали построить магазин, уничтожив для этого прежнюю площадку и зеленые насаждения.

Проектирование детской площадки началось в конце минувшего года, а работы стартовали в июле 2017-го и продлились почти два месяца. Площадка выполнена в космическом стиле, игровые модули сделаны в виде ракет, спутников, космонавтов, а главный модуль маскируется под космическую станцию, передает «Красивый Петербург».

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В феврале 2013 года жители дома на проспекте Науки, 44 случайно узнали, что на территории площадки собираются построить большой продуктовый магазин. Коммерсанты снесли площадку, выставили бетонный забор и начали рыть котлован.

Позже строительная компания «Елисей на науки» стала фигурантом уголовного дела. Правоохранители подозревали ее в подделке подписей жильцов дома, рядом с которым находилась детская площадка, для получения ордера на земляные работы, а именно - прокладку кабеля.

Из-за того, что строительство магазина приостановили, компания «Елисей на Науки» попыталась взыскать с жительницы дома номер 44 по проспекту Науки Оксаны Королевой, которая принимала участие в протестных действиях от имени жильцов, 2 млн рублей за простой стройплощадки. У компании ничего не вышло, суд встал на сторону жителей дома.



К решению отказаться от магазина на Науки, 44 застройщик пришел лишь в октябре 2015 года, демонтировав синий забор вокруг территории детской площадки.