Стал известен график выходных и праздников в 2018 году

Правительственная комиссия утвердила график выходных и праздничных дней в 2018 году, передает «Российская газета».

Самые долгие выходные ожидают россиян в январе — с 1 по 8 января включительно. Первый рабочий день будет лишь во вторник, 9 января.

При этом выходной день 6 января, который в 2018 году выпадает на субботу, будет перенесен на 2 мая. Поэтому весной жителей России ожидают четыре выходных дня подряд — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. Правда перед этим предстоит отработать шестидневную рабочую неделя — суббота, 28 апреля, будет рабочим днем, а выходной с этого дня перенесется на понедельник, 30 апреля.

Еще одна шестидневная рабочая неделя ожидается в июне перед празднованием Дня России. Выходной с субботы, 9 июня, перенесут на понедельник, 11 июня, и после шести рабочих дней у жителей страны будет три выходных.

Кроме того, в 2018 году ожидается три выходных дня в феврале по случаю Дня защитника Отечества, а также четыре выходных в марте в связи с Международным женским днем и три выходных в ноябре на День народного единства.

Полностью график выходных выглядит так:

с 30 декабря по 8 января;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 11 марта;

с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;

с 10 по 12 июня;

c 3 по 5 ноября.