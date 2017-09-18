«Сбербанк-онлайн» работает с перебоями

Сбербанк сообщил о проблемах в работе своего онлайн-приложения «Сбербанк онлайн». «В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим Вас воспользоваться услугой позднее», — сообщают в колл-центре банка.

Владельцы смартфонов на Android сообщают, что не могут войти в личные кабинеты в «Сбербанк онлайн», так как приложение требует обновления, которого нет в Play Market. Некоторые клиенты не смогли воспользоваться приложением при попытке зайти в него с компьютера.

При этом проблема наблюдалась при входе через браузер Google Chrome, тогда как с Microsoft Edge все происходило нормально.

В прошлый раз «Сбербанк онлайн» работал с перебоями 11 сентября.