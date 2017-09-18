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В 150 отделениях почты в Петербурге появятся камеры для борьбы с очередями

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© Фото: livemaster.ru

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Установить их планируется до конца года.

«Почта России» планирует до конца этого года оснастить 150 отделений в Петербурге видеокамерами, которые помогут следить за очередями, сообщают в компании.

В 44 отделениях Северной столицы такая система уже функционирует. Информация с камер поступает в ситуационный центр управления. Если в очереди скопилось слишком много людей, то сигнал об этом направляется начальнику почтамта. После этого в зал выходят дополнительные сотрудники или специальная мобильная группа, которая должна по вызову приехать в проблемное отделение.

Ранее «Санкт-Петерубрг.ру» писал о том, что в почтовом отделении № 1 на Почтамтской улице, известном как Главпочтамт, после 12:00 в окна выстраиваются огромные очереди. Чтобы отправить посылку, клиентам «Почты России» приходится ждать по 2-2,5 часа. Для приема посылок в главном петербургском отделении «Почты России» предусмотрено пять окон, однако, даже когда количество отправителей переваливает за 30, работают всего два окна.

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