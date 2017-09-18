На юге КАД до 25 сентября перекроют две полосы

До следующего понедельника, 25 сентября, на участке КАД между развязками с Таллинским шоссе и автодорогой «Стрельна – Пески» перекроют две полосы. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут закрыты вторая и третья полосы. По первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами, генподрядчик которых - АО «ВАД».