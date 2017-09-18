Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты обрели новых хозяев

Выжавшие во время пожара в подвале Эрмитажа четвероногие питомцы Котя, Кнопка и Лиана обрели новых хозяев на акции «Все оттенки кошачьего», которая традиционно проходит каждую третью субботу месяца.

Кроме них новых хозяев обрели десять бывших жителей приюта «Второй Шанс» и двое питомцев котокафе «Республика котов».

Следующая акция проекта пройдет 21 октября на Литейном, 60.

Пожар в подвале Эрмитажа произошел 8 сентября. Дымовую интоксикацию получили четыре кота, одного из которых так и не удалось спасти.