«Петегроф» получил премию как один из лучших парков Европы

Государственный музей-заповедник «Петергоф» удостоился международной премии «Европейский сад» в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада», рассказал вице-губернатор Северной столице Александр Говорунов на празднике фонтанов.
Церемония награждения состоялась 15 сентября в Берлине.
Сам праздник осенних фонтанов на Большом каскаде в этом году был посвящен русским первопроходцам – открывателям новых земель и морских горизонтов, покорителям воздушного пространства и Космоса. В жанре сказа, используя 3D-мэппинг и традиционную компьютерную анимацию, зрителям представили историю свершений Афанасия Никитина, Ермака, Петра Первого, Ивана Крузенштерна, Николая Миклухо-Маклая, Валерия Чкалова и Юрия Гагарина.
Фото: gov.spb.ru
В спектакле приняли участие более5 0 исполнителей – вокалистов, танцовщиков, артистов оригинального жанра Мультимедийный спектакль открыл осенний сезон – посетители дворцово-паркового ансамбля смогут любоваться фонтанами до 15 октября.