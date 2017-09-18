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«Петегроф» получил премию как один из лучших парков Европы

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© Фото: gov.spb.ru
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    Сезон фонтанов там продлится до 15 октября.

    Государственный музей-заповедник «Петергоф» удостоился международной  премии «Европейский сад» в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие исторического парка или сада», рассказал вице-губернатор Северной столице Александр Говорунов на празднике фонтанов.

    Церемония награждения состоялась 15 сентября в Берлине. 

    Сам праздник осенних фонтанов на Большом каскаде в этом году был посвящен русским первопроходцам – открывателям новых земель и морских горизонтов, покорителям воздушного пространства и Космоса. В жанре сказа, используя 3D-мэппинг и традиционную компьютерную анимацию, зрителям представили историю свершений Афанасия Никитина, Ермака, Петра Первого, Ивана Крузенштерна, Николая Миклухо-Маклая, Валерия Чкалова и Юрия Гагарина.

    Фото: gov.spb.ru
     

    В спектакле приняли участие более5 0 исполнителей – вокалистов, танцовщиков, артистов оригинального жанра Мультимедийный спектакль открыл осенний сезон – посетители дворцово-паркового ансамбля смогут любоваться фонтанами до 15 октября.

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