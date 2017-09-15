Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017

Накануне, 14 сентября, в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках форума Baltic Weekend состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурcа на получение премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PRAwards 2017.

В этом году премия вышла на новый уровень: в первый день Baltic Weekend генеральный директор M3 Communication Group Inc. Максим Бехар и генеральный директор SPN Communications подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (TheInternational Communications Consultancy Organization).

«Всемирный конкурс ICCO Global World Awards проходит ежегодно в декабре в Лондоне, все победители сегодняшнего конкурса автоматически будут участвовать в распределении наград ICCO Global World Awards, - отметил Андрей Баранников, - сегодняшнее соглашение – это возможность для российских компаний попробовать свои силы в крупном международном конкурсе, где получить награду не менее престижно, и, возможно, даже более почетно, чем в Санкт – Петербурге».

Победителями PROBA ICCO Global PR Awards 2017 стали:

Лучший студенческий PR-проект: Вологодский государственный университет – «Студент голосует»

Лучшая студенческая работа по теории PR: Санкт-Петербургский государственный университет – «Коммуникативные технологии политической демобилизации»

Корпоративное издание года: ПАО «Газпром нефть» – «Нефтегазета»

Лучший проект в области внутрикорпоративного PR: Comunica – «От управления по целям к управлению по ценностям»

Лучшая кампания в области корпоративного PR: Коммуникационное агентство PR Inc. – «Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»

Лучший проект в области международного PR: Фонд «Тотальный диктант» - Тотальный диктант 2017

Лучший проект с применением интегрированных коммуникаций: Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч» - Социальная сеть доноров DonorSearch.org

Лучший инновационный проект в области коммуникаций: Smetana – «Узнайте ваш аэропорт-тезку»

Лучшая кампания с применение digital-инструментов: Пермский театр оперы и балета - «Богема»

Социальный PR-проект: Агентство маркетинговых коммуникаций Dynamic Projects Group и e:mg – «На пределе»

PR-специалист года: ПАО «Почта Банк» - Очеретина Ольга Викторовна

Высшей оценки жюри удостоились проекты Granat communications и ТТ Мобайл, они получили приз в номинациях Effective Grand Prix и Creative Grand Prix. Награда Lifetime Achievement Awards за неоценимый вклад в развитие индустрии связей с общественностью была вручена Дыбаль Александру, члену Правления ОАО «Газпром нефть», заместителю генерального директора по корпоративным коммуникациям.

В этом году на PROBA ICCO Global PR Awards 2017 было отправлено более 200 заявок. Участники соревновались в 12 номинациях. Нововведением оказалась категория «Международные коммуникации», которая была создана по инициативе ведущих агентств SPN Communications и FTI Consulting.