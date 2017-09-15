Петербург вошел в тройку самых образованных городов России

Наибольшее количество россиян с законченным высшим образованием проживают в Москве, Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре, следует из данных опроса агентством Zoom market.

Больше всего в России оказалось выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов.

Более 43% участников опроса указали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

Первая десятка городов, в которых проживает наибольшее количество людей с высшим образованием, выглядит вот так:



Москва (1), Петербург (2), Новосибирск (3), Нижний Новгород(4), Самара (5), Омск (6), Казань (7), Красноярск (8), Томск (9), Екатеринбург (10).

Опрос проводился в 30 городах по случайной выборке по методу личных интервью. В опросе проняло участие 9 тыс. респондентов в возрасте от 24 до 57 лет.