«Спасибо!» открывает центр радости для кризисных семей

Благотворительный магазин «Спасибо!» и Фонд «Теплый дом» запускают большую совместную программу помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Она называется «Центр радости, работы и творчества детей и родителей». Участие в ней совершенно бесплатно.

Это место находится в штаб-квартире благотворительной организации «Теплый дом», которая и прежде оказывала помощь кризисным семьям. Однако совместная программа такого рода инициирована впервые.

«Спасибо!» — это сеть из четырех магазинов в Петербурге, работающих по принципам социального предпринимательства. Через установленные по городу контейнеры они собирают у горожан одежду и затем распределяют ее по благотворительным организациям и отдают нуждающимся. Часть одежды продается, чтобы покрыть расходы на развитие организации.

Благотворительный фонд «Теплый дом» с 2007 года ежегодно помогает не менее 120 малоимущим семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Запись идет до 7 октября. Звоните по телефону 8 (812) 275 81 65 или пишите куратору Даше Нечайкиной.

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