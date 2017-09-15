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Ученые узнали, куда приземлился пролетевший над Петербургом метеорит

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© Фото: VistaNews.ru

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Его близость с Северной столицей оказалась обманчивой.

Ученые Уральского федерального университета установили, что пролетевший над Петербургом огненный шар мог упасть в Тверской области, в 10-15 километрах от озера Селигер, передает "Фонтанка" со ссылкой на доцента кафедры университета Виктора Гроховского.

При этом ученый предположил, что небесное тело сгорело в атмосфере неполностью. По его словам, осколки искали в районе Гатчины, но кажущаяся близость места падения обманчива.

"Десятки километров в секунду летит, и ощущение такое, будто перед носом прошмыгнул и в огороде упал", — добавил Гроховский.

Пока есть версия, что огненный шар представлял из себя болид размером метр и весом не меньше тонны, который улетел от Петербурга на 300 километров со скоростью десятки километров в секунду.

Очевидцы увидели полет метеора над Петербургом в ночь на 12 сентября. 

«Яркая желтая вспышка, я подумала еще, что как-то странно самолёт летит: низко и слишком сильно моргает сигнальными огнями. А потом он пропал. Движение было в сторону Ржевки», - писала в соцсетях одна из жительниц города

В Пулковской обсерватории заявляли, что, скорее всего, люди видели метеор, который полностью сгорел в атмосфере. Вероятно, он мог быть частью потока Персеиды, из которого недавно вышла наша планета.

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