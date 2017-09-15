Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют на двое суток

С 9:00 16 сентября до 6:00 18 сентября съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны будет перекрыт. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Будет закрыт съезд в сторону метро Пролетарская. В сторону станции метро Рыбацкое движение будет осуществляться в штатном режиме.

Ограничения вводятся в связи с ремонтном дроги, который осуществляет ООО "ЕвроТрансСтрой".