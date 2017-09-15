За нелегальную торговлю в Петербурге начнут штрафовать без предупреждения

За торговлю в не предназначенных для этого местах в Петербурге больше нельзя будет отделаться предупреждением. Как сообщает корреспондент «Росбалта»,

В Петербурге парламентский комитет по законодательству одобрил проект закона, который ужесточает меры административной ответственности для предпринимателей-нелегалов, передает «Росбалт».

В настоящий момент городской закон предусматривает два вида административной ответственности при незаконной торговле — предупреждение и штраф. В новом законопроекте предупреждение отменяется как неэффективная мера воздействия. Теперь пойманным с поличным торговцам сразу будет выписан штраф.

Сейчас штраф за нелегальную торговлю для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» провел эксперимент, вызывая полицию к местам скопления торговцев возле метро на юго-западе города. Как показала практика, полиция реагирует на обращение граждан лишь после многочисленных звонков и угроз пожаловаться вышестоящим органам.