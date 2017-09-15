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На развязке КАД с Гостилицким шоссе до 24 сентября ограничат движение

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© Фото: novosti33.ru

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Движение по семи съездам будет перекрываться поочередно.

С субботы, 16 сентября, движение на развязке КАД с Гостилицким шоссе будет ограничено в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

До 24 сентября будут по очереди полностью перекрывать движение на семи съездах.  Первым перекроют съезд №7, с внешнего кольца КАД на Гостилицкое шоссе в сторону деревни Кейкино Ленинградской области.

Сроки окончания ремонтных работ могут быть сдвинуты из-за погодных условий. Генеральный подрядчик - АО «ВАД». 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. 

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