Петербуржцы задолжали за услуги ЖКХ 3 млрд рублей

Жители Петербурга в течение семи месяцев 2017 года задолжали более 3 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с таким же периодом 2016 года сумма увеличилась на 23%.
При этом с начала года с неплательщиков взыскали более 673 млн рублей, сообщают в городском управлении Федеральной службы судебных приставов.
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Большинство должников живут в Колпино, а эффективнее всего приставы работают с жителями Калининского района, где райотдел взыскал почти 73 млн рублей в пользу коммунальных служб.