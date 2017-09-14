Петербуржцы задолжали за услуги ЖКХ 3 млрд рублей

Жители Петербурга в течение семи месяцев 2017 года задолжали более 3 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с таким же периодом 2016 года сумма увеличилась на 23%.

При этом с начала года с неплательщиков взыскали более 673 млн рублей, сообщают в городском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Читайте также:

Россияне задолжали банкам 29 млрд рублей

Большинство должников живут в Колпино, а эффективнее всего приставы работают с жителями Калининского района, где райотдел взыскал почти 73 млн рублей в пользу коммунальных служб.