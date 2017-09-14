На развязке КАД с Парашютной полностью перекрыли съезд

До 17 сентября на развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекрыли съезд. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с ремонтом дороги.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На время перекрытия съезда установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Кроме того, смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.

Ранее сообщалось, что на участке КАД между развязками с Рябовским шоссе и дорогой «Кола» до 21 сентября перекрыты сразу две полосы движения.