На развязке КАД с Парашютной полностью перекрыли съезд

До 17 сентября на развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекрыли съезд. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения вводятся в связи с ремонтом дороги.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На время перекрытия съезда установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Кроме того, смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.
Ранее сообщалось, что на участке КАД между развязками с Рябовским шоссе и дорогой «Кола» до 21 сентября перекрыты сразу две полосы движения.