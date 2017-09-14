В Петербурге дипломатов США лишили парковки

Власти Северной столицы ликвидировали парковку у генерального консульства США на Фурштатской улице, передает телеканал «Россия 24».

«По словам местных жителей, они несколько лет писали жалобы и просили убрать стоянку, которая была, по их мнению, незаконная. Но добиться этого удалось только сейчас», — отмечается в сюжете.

В КРТИ подтвердили, что парковка на Фурштатской улице «была незаконной и мешала пешеходам ходить по аллее». Вместе с этим стало ивзестно, что парковку для американских дипломатов ликвидировали и в Екатеринбурге.

Ранее 31 августа Вашингтон предписал представителям дипмиссии РФ покинуть здание генконсульства в Сан-Франциско. Тогда в Госдепе заявляли, что такие меры являются ответом на решение Москвы сократить число американских дипломатов в РФ. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.