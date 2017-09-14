ФСБ нагрянула с обысками к генподрядчику «Лахта-центра»

‍Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти провело обыск у генподрядчика строительства «Лахта-центра» - компании Renaissance Construction.

По информации источника агентства, он был связан с уголовным делом по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ».

По версии следствия, компания нелегально вывела за рубеж более100 млрд рублей.

Renaissance Construction стала генподрядчиком строительства «Лахта-центра» в 2014 году. Этот комплекс должны сдать в 2018 году. В перечень объектов компании входят башня «Федерация» в столичном комплексе «Москва-сити», ТРЦ «Галерея», «Пик», обе «Меги» в Петербурге,а также промышленные объекты.