Ученые: Невозможно найти свою любовь на сайтах знакомств

Люди не могут найти любовь на сайтах знакомств, которые ориентированы на заданные характеристики, передает АБН со ссылкой на исследования.

В них участвовали 150 человек. Ученые выбрали гетеросексуальных юношей и девушек. Все они заполнили опросники, в которых отметили, какими чертами характера обладает сам испытуемый, а какие черты характера он хочет наблюдать у партнера.

После испытуемые проходили несколько быстрых свиданий, сообщая ученых впечатления от партнеров. Ученые увидели, что настоящие симпатии не имеют ничего общего с заявленным списком черт характера.

Ранее ученые Стэнфордского университета объявили, что нашли возможность определять сексуальную ориентацию человека по его фотографии. Нейросеть смогла правильно определить сексуальную ориентацию людей в 80% случаев.