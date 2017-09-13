В Петербурге дешевеют киви и яблоки

За две недели с 28 августа по 11 сентября цена на один килограмм киви магазинах Петербурга в среднем опустилась лишь на 23,33 рубля. Об этом говорят данные исследования «Зеленый индекс», которое проводят АБН и «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Импортные фрукты в Северной столице стремительно теряют в цене. К примеру, яблоки подешевели на 18 рублей за килограмм и стоят в среднем почти 103 рубля. Цена на лимоны опустилась на 7 рублей до 104 рублей за килограмм. Груши подешевели на 10 рублей до 91,54 рублей.

Значительно подорожал лишь сладкий перед – на 17,5 рублей.

В целом корзина овощей и фруктов подешевела за две недели на 64 рубля. Ее стоимость сейчас равна 1080,5 рубля.