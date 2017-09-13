  • 13 Сентябрь 2017
USD 14.09.2017 57.6679 +0.4023
USD ММВБ 21:17 57.82190  
EUR 14.09.2017 69.0977 +0.5508
EUR ММВБ 21:17 68.6980  
Нефть($) 13.09.2017 55.10 +1.59
Нефть(p) 13.09.2017 3177.50 +113.22

Картина дня: депутат Евтушенко, замдиректора ФСИН и генконсульство Дании

Автор:


© Фото: Komarovnet.ru

Темы дня

Что стало причиной смерти депутата Госдумы, по какой причине задержан высокопоставленный чиновник ФСИН и когда ожидать закрытия генконсульства Дании в Петербурге.

Самая популярная тема дня, по версии Монитора, это неожиданное известие о смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко. Первыми из СМИ Петербурга об этом написали «Пятый канал» (07:20), «Фонтанка» (07:50) и «Деловой Петербург» (09:00).

Депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни. О причине ее смерти не сообщается. Евтушенко стала депутатом Госдумы в сентябре 2016 года от фракции "Единая Россия". До этого она дважды избиралась заместителем председателя думы Томска, в учебном заведении под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, а также главным врачом областного перинатального центра, она стояла у истоков его создания.

Вторая по популярности тема дня -  задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов, курирующий строительство «Крестов- 2» Обыск проходил в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным издания, дело касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН. Двумя неделями ранее ФСБ также пришла с обысками к генерал-лейтенанту в отставке президенту компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову из-за взятки при строительстве изолятора.

Читайте также:

Строительство «Крестов-2»: вторая «Зенит-арена» для Петербурга

Еще одна популярная тема дня касается международных отношений Северной столицы России и Европы. Стало известно, что Дания с 2018 года закроет Генконсульство в Петербурге. Со следующего года торгово-экономическими интересами и консульскими вопросами королевства в России займется посольство Дании в Москве. Это произойдет в рамках укрепления датского присутствия в российской столице.

«Закрытие Генконсульства в Петербурге ни в коей мере не означает отказ от укрепления датско-российских деловых связей. Датский институт культуры будет по-прежнему представлять страну в Петербурге», - рассказали в Генконсульстве Дании в России.

Самыми оперативными 13 октября стали «Фонтанка», «Пятый канал» и «Невские новости».

 

 

 

 

 

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram