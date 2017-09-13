Картина дня: депутат Евтушенко, замдиректора ФСИН и генконсульство Дании

Самая популярная тема дня, по версии Монитора, это неожиданное известие о смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко. Первыми из СМИ Петербурга об этом написали «Пятый канал» (07:20), «Фонтанка» (07:50) и «Деловой Петербург» (09:00).

Депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни. О причине ее смерти не сообщается. Евтушенко стала депутатом Госдумы в сентябре 2016 года от фракции "Единая Россия". До этого она дважды избиралась заместителем председателя думы Томска, в учебном заведении под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, а также главным врачом областного перинатального центра, она стояла у истоков его создания.

Вторая по популярности тема дня - задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов, курирующий строительство «Крестов- 2» Обыск проходил в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным издания, дело касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН. Двумя неделями ранее ФСБ также пришла с обысками к генерал-лейтенанту в отставке президенту компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову из-за взятки при строительстве изолятора.

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Еще одна популярная тема дня касается международных отношений Северной столицы России и Европы. Стало известно, что Дания с 2018 года закроет Генконсульство в Петербурге. Со следующего года торгово-экономическими интересами и консульскими вопросами королевства в России займется посольство Дании в Москве. Это произойдет в рамках укрепления датского присутствия в российской столице.

«Закрытие Генконсульства в Петербурге ни в коей мере не означает отказ от укрепления датско-российских деловых связей. Датский институт культуры будет по-прежнему представлять страну в Петербурге», - рассказали в Генконсульстве Дании в России.

Самыми оперативными 13 октября стали «Фонтанка», «Пятый канал» и «Невские новости».