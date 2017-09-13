В России разработаны профстандарты для нянь

В России разработан профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь. В сентябре проект стандарта поступит в Министерство труда и социальной политики, сообщают Известия.

После утверждения документа няни должны будут проходить курс профессиональной подготовки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь, а также владеть основами педагогики и психологии.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве, член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко полагает, что в настоящее время сфера присмотра и ухода за детьми не урегулирована, требования к профессиональной подготовке специалистов отсутствуют, что приводит к нарушению прав детей и родителей.

Одна из последних громких историй произошла в Уфе в конце марта этого года. В распоряжении следователей оказалась видеозапись, на которой видно, как няня избивает и бросает на пол годовалого ребенка.