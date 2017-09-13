На «умных» остановках Петербурга появится реклама

Победителями в торгах по наружной рекламе, которая появится на «умных» остановках в Петербурге, стали компании «Russ Outdoor» и «Реклама-Центр», сообщает АБН со ссылкой на председателя комитета по печати Сергея Серезлеева.

В аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина изданию сообщили, что все необходимые для появления «умных» остановок документы уже подготовлены. Также уже есть согласования с ответственными органами.

Севастопольская компания «Городские инновации» представила проект «умной остановки» на форуме Smart Transport в мае 2016 года. В августе прошлого года в администрации Адмиралтейского района отчитались об установке комплекса у станции метро «Гостиный двор». Однако жители города выяснили, что она была нарисована в фотошопе. В Адмиралтейском районе пояснили, что это была техническая ошибка.

Реальную остановку поставили в ноябре 2016 года. Она оборудована табло, устройством для оплаты мобильной связи, видеокамерами, Wi-Fi и разъемами USB для зарядки устройств. Стоимость павильона составляет 2 млн рублей.

В Петербурге в ближайшие три года появятся 1,5 тыс. «умных остановок». Сто из них установят к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Сейчас в Петербурге в тестовом режиме работает лишь одна «умная остановка», ее установили у Гостиного двора в ноябре 2016 года.

На остановке есть встроенное информационное табло, терминал, бесплатная зарядка для мобильных устройств, а также Wi-Fi. Кроме того, остановка оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения, которые передают съемку напрямую в отдел полиции.м