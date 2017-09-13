Цены на продукты первой необходимости в августе снизились на 5,6% по сравнению с июлем, сообщают Известия со ссылкой на данные Росстата.

Минимальный набор продуктов состоит из 33 наименований: в него входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сахар, соль и сладости.

Таким образом продукты дешевеют уже второй месяц к ряду: в августе его средняя стоимость по России составила 3839,9 рублей, тогда как в июле он стоил 4066,8 рублей, что почти на 4% меньше, чем в июне.

В Минсельхозе объясняют, что снижение стоимости продуктовой корзины вызвано обильным урожаем. В министерстве добавили, что падение цен продолжается и в сентябре.

О том, что в России дешевеет минимальный набор продуктов сообщалось месяц назад. При этом по сравнению с началом года отмечался рост в 10%.