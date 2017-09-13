Стало известно, сколько денег надо жителям Петербурга для счастья

Жителям Северной столицы для счастья необходимо получать 213 тыс. рублей в месяц — это больше, чем москвичам, которым требуется 202 тыс. рублей, говорится в исследовании портала Superjob.

По данным портала, богатыми в Петербурге считаются те, чья зарплата от 417 тыс. рублей в месяц, тогда как в Москве — 563 тыс. рублей. В городе на Неве порог бедности начинается при доходе ниже 18 тыс. рублей, тогда как в Москве — 20 тыс. рублей.

В регионах черта бедности стоит ниже, чем в двух столицах — 16 тыс. рублей, а для счастья нужно меньше - 180 тыс. При этом богатыми там себя ощущает лишь те, кто получает больше, чем в Петербурге — 450 тыс. рублей. Среднестатистическому жителю России для счастья необходимо 184 тыс. рублей в месяц.

Исследования проводились в 315 населенных пунктах РФ с 4 по 7 августа. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что жители Северной столицы стали меньше тратить на покупки в магазинах. Средний чек в магазинах Северной столицы в минувшем августе снизился на 4,4%. В прошлом месяце средний чек в магазинах Петербурга составил 679 рублей. Таким образом, он впервые уступил московскому показателю, где прибавил 6,8% и вырос до 690 рублей.