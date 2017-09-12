Петербуржцы стали меньше тратить на покупки в магазинах

Средний чек в магазинах Северной столицы в минувшем августе снизился на 4,4%, показывают данные исследовательского холдинга «Ромир».

В прошлом месяце средний чек в магазинах Петербурга составил 679 рублей. Таким образом, он впервые уступил московскому показателю, где прибавил 6,8% и вырос до 690 рублей.

Тем не менее, в годовой динамике жители Северной столицы России все равно тратят за один раз больше, чем москвичи.

Среднестатистический житель РФ тратил в августе за один поход в магазин 518 рублей. Больше всего покупки подорожали на Дальнем Востоке и в центральной части России.