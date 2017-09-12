РЖД снизила цены на «Сапсаны» при покупке билетов в день отправления

РЖД запустила акцию «Распродажа в последний день» для билетов на поезда «Сапсан». По ее условиям, в день отправления поезда можно приобрести билет со скидкой 50 %.

Для билетов класса «Эконом» цена в день отправления будет стоить ниже на 50 %, чем в следующий день. Такие условия покупки билетов продлятся до 30 сентября.

Схожая акция будет действовать для купе-переговорной в поездах «Сапсан» в конце года - с 23 по 31 декабря.