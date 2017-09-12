Движение по Невскому ограничат до 29 сентября

С четверга, с 14 до 29 сентября, в Петербурге ограничат движение транспорта по Невскому проспекту, сообщают в ГАТИ.

Это связано с реконструкцией светофоров в центре города. Ограничения затронут движение на перекрестке Невского и Лиговского проспектов.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.