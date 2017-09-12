Жительница Петербурга одержала победу на «Миссис Вселенная 2017»

Петербурженка Валерия Гранкина одержала победу на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2017», который проходил в ЮАР.

За это звание боролись 84 женщины от 25 до 45 лет. Главное условие этого соревнования красоты и женственности - все участницы должны быть замужем.

В этом году организаторы конкурса впервые приняли решение провести шоу талантов не в рамках финала конкурса, как это происходило раньше, а как отдельный этап, заслуживающий особого внимания. Победу в нем одержала 34-летняя уроженка Северной столицы, которая сыграла на скрипке композицию «Калинка».

«Я с шести лет играю на скрипке и, конечно, понимала, что должна воспользоваться своим талантом для того, чтобы получить для страны еще одну значимую награду. Ранее россиянки не одерживали победу и не получали действительно важных титулов в конкурсе „Миссис Вселенная“.», — приводит Собака.ру слова Гранкиной.

Петербурженка имеет два высших образования, работает экономистом в университете, занимается развитием собственной студии мод. Она замужем и воспитывает двоих детей. В 2016 году Валерия стала обладательницей титула «Миссис Талант СПб» и «Миссис стиль России Мира».

В финале конкурса корону получила представительница Украины Юлиана Короченцева.