Крестный ход спровоцировал коллапс в центре Петербурга

Во вторник, 12 сентября, в центре Северной столицы образовался большой транспортный коллапс из-за крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского.

Фото: vk.com/spb_today

В настоящий момент почти полностью перекрыт Невский проспект и некоторые прилегающие улицы. Кроме того, перекрыт мост Александра Невского, о чем было не объявлено заранее. В итоге въезд на него перекрыли со стороны Заневского проспекта в направлении лавры.

Ранее стало известно, что для крестного хода в Петербург привезли чудотворную икону Богоматери из Греции.