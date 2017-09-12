Продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя

За первые семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата.

Так, за семь месяцев продолжительность жизни жителей России выросла на 0,63 года. У мужчин она выросла ровно на год – с 66,5 до 67,5 лет, а у женщин составила 77,4 лет.

При этом смертность снизилась на 2,3 % и составила 12,7 на 1000 населения. В прошлом году за первые семь месяцев этот показатель был равен 13,0 на 1000 населения. С января по июль 2017 года в стране умерли на 23,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву повысить к 2025 году средней продолжительности жизни в России на уровень не ниже 76 лет.

При этом, как стало известно во вторник, 12 сентября, жизнь пенсионеров в России в ближайшие три года не станет заметно лучше – размер пенсии сократится. Основной причиной этого может стать отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров.

Самая высокая средняя продолжительность жизни в мире - в Японии, здесь она достигает отметки в 83,5 лет. В пятерку рейтинга также входят Италия (83,1), Сингарпур (83), Швейцария (83) и Исландия (82,6).