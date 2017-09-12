В Петербург прибыла икона божьей матери «Панагия Сумела»

Накануне вечером, 11 сентября, в Петербург из Греции привезли икону «Панагия Сумела».

В числе встречавших делегацию в Пулково были замечены губернатор Георгий Полтавченко, спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Петербурга Константин Серов, а также другие чиновники Смольного и представители петербургского духовенства, сообщает «Фонтанка».

Икона должна возглавить крестный ход по Невскому проспекту во вторник, 12 сентября. Он будет посвящен дню небесного покровителя города – святого благоверного великого князя Александра Невского, мощи которого пронесут по центру Северной столицы.

Для верующих икона из Греции будет доступна в Спасо-Преображенском соборе до понедельника, 18 сентября.

Чудотворная икона Божией Матери «Панагия Сумела» – образ Богородицы, по преданию написанный апостолом и евангелистом Лукой. До конца IV века она находилась в афинском храме в честь Божией Матери.